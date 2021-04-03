3 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск гипершоу МАСКА – полуфинал проекта. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Жабеня.

3 апреля на канале Украина в эфир вышел 11 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА . В 11 выпуске на сцене шоу выступило 6 постоянных участников, оставшихся в шоу: Солнце, Дракон, Жабеня, Бабка, Носорог и Циклоп.

Фантастические герои шоу «МАСКА» сошлись в музыкальных поединках и попытались доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте и побороться за звание сильнейшего певца в маске. И первое противостояние было между трогательным Жабеня и мужественным Носорогом.

Согласно голосованию в студии покинет шоу в 11 выпуске и раскроет свою личность Жабеня.

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Жабеня / пресс-служба

В полуфинале самого популярного в Украине и всем мире шоу «МАСКА» Жабеня поразило невероятным номером на суперхит «Кружит» артиста MONATIK. Участник появился на сцене в образе черного лебедя и вместе с балеринами действительно закружил своим энергичным выступлением.

DZIDZIO сказал, что герой круто поет. Но Оля Полякова осталась недовольна хореографическими па Жабеня и предположила, что там может быть мультиартист MONATIK, который специально скрывает свои танцевальные таланты, или Жабеня имеет две левые лапы. А NK | Настя Каменских отметила, что в подсказке участник называл все картофельные блюда, поэтому поинтересовалась, не вегетарианец ли он.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Жабеня скрывался юморист, актер Евгений Сморигин.

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Жабеня / пресс-служба

«МАСКА» – непревзойденное шоу, огромное спасибо всем, кто его создает, и нашим любимым зрителям! Это для меня нереальный вызов. Чтобы вас запутать, я выучил украинский язык! Конечно, в костюме очень жарко, на тебя светят сотни софитов, а ты еще и двигаешься, прыгаешь, танцуешь. Но эмоции от выступлений трудно передать, это действительно невероятный для меня опыт! – прокомментировал Евгений Сморыгин.

Кто скрывался за образом Бабки – читайте по ссылке.

Кто скрывался за образом Циклопа – читайте по ссылке.

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