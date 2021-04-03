МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Жабеня
3 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск гипершоу МАСКА – полуфинал проекта. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Жабеня.
Фантастические герои шоу «МАСКА» сошлись в музыкальных поединках и попытались доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте и побороться за звание сильнейшего певца в маске. И первое противостояние было между трогательным Жабеня и мужественным Носорогом.
Согласно голосованию в студии покинет шоу в 11 выпуске и раскроет свою личность Жабеня.
В полуфинале самого популярного в Украине и всем мире шоу «МАСКА» Жабеня поразило невероятным номером на суперхит «Кружит» артиста MONATIK. Участник появился на сцене в образе черного лебедя и вместе с балеринами действительно закружил своим энергичным выступлением.
Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Жабеня скрывался юморист, актер Евгений Сморигин.
«МАСКА» – непревзойденное шоу, огромное спасибо всем, кто его создает, и нашим любимым зрителям! Это для меня нереальный вызов. Чтобы вас запутать, я выучил украинский язык! Конечно, в костюме очень жарко, на тебя светят сотни софитов, а ты еще и двигаешься, прыгаешь, танцуешь. Но эмоции от выступлений трудно передать, это действительно невероятный для меня опыт! – прокомментировал Евгений Сморыгин.
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