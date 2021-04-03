МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Циклопа
3 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск гипершоу МАСКА – полуфинал проекта. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Циклопа.
Фантастические герои шоу «МАСКА» сошлись в музыкальных поединках и попытались доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте и побороться за звание сильнейшего певца в маске. И третье противостояние было между романтическим Драконом или невероятно милым Циклопом.
Согласно голосованию в студии покинет шоу в 11 выпуске и раскроет свою личность Циклоп.
Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Циклопа скрывалась певица Мишель Андраде.
Мы очень долго работали над моим акцентом, чтобы его не было слышно и над записью песен. Благодарю вас за ваши комментарии! Мне было так приятно быть Циклопом. Во время выступлений, я даже не ассоциировала себя с Мишель – полностью перевоплощалась. Мне всегда хотелось танцевать и радоваться, – поделилась Michelle Andrade.
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