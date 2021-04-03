МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Циклопа

3 апреля 2021 22:54 Юлия Туренко
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Циклопа
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Циклопа
пресс-служба

3 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск гипершоу МАСКА – полуфинал проекта. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Циклопа.

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3 апреля на канале Украина в эфир вышел 11 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА. В 11 выпуске на сцене шоу выступило 6 постоянных участников, оставшихся в шоу: Солнце, Дракон, Жабеня, Бабка, Носорог и Циклоп.

Фантастические герои шоу «МАСКА» сошлись в музыкальных поединках и попытались доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте и побороться за звание сильнейшего певца в маске. И третье противостояние было между романтическим Драконом или невероятно милым Циклопом.

Согласно голосованию в студии покинет шоу в 11 выпуске и раскроет свою личность Циклоп.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Циклопа скрывалась певица Мишель Андраде.

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Циклопа / пресс-служба

Мы очень долго работали над моим акцентом, чтобы его не было слышно и над записью песен. Благодарю вас за ваши комментарии! Мне было так приятно быть Циклопом. Во время выступлений, я даже не ассоциировала себя с Мишель – полностью перевоплощалась. Мне всегда хотелось танцевать и радоваться, – поделилась Michelle Andrade.

Кто скрывался за образом Жабеня – читайте по ссылке.

Кто скрывался за образом Бабки – читайте по ссылке.

Кто скрывался за образом приглашенной звезды – Мохито – читайте по ссылке.

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