МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Мохито

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Мохито

3 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск гипершоу МАСКА. Телезрители узнали, кто же скрывался за образом Мохито.

3 апреля на канале Украина в эфир вышел 11 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА . На сцене выступило 6 основных персонажей, оставшихся в шоу, – яркое Солнце, романтический Дракон, трогательное Жабеня, эффектная Бабка, мужественный Носорог и невероятно милый Циклоп.

В одиннадцатом эпизоде проекта МАСКА зрители познакомились с совершенно новым героем – веселым и энергичным Мохито. Зрителям и звездным детективам только по одному выступлению пришлось угадать, какая суперзвезда спряталась в этом фантастическом образе, ведь Мохито – гость масштабного шоу «МАСКА».

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Мохито скрывался ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов.

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Мохито / пресс-служба

Посмотрите на меня – в 46 лет я впервые так оделся. Костюм действительно крайне тяжелый, я весь вспотел. Но самым сложным было попасть в ноты. Я много репетировал и еще раз убедился, что вокал – это очень тяжелый труд. Спасибо нашим зрителям, потому что без вас мы никто, – сказал Алексей Суханов и признался, не расстроился ли, что его так быстро отгадали. – С одной стороны, если тебя сразу узнают, значит у тебя уже сформирован образ, и это хорошо. С другой – все же хотелось, чтобы детективы немного подумали и потомились, как пирожки в печи (улыбается).

Кто скрывался за образом Жабеня – читайте по ссылке.