МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Бабки

3 апреля 2021 22:19 Юлия Туренко
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Бабки
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Бабки
пресс-служба

3 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск гипершоу МАСКА – полуфинал проекта. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Бабки.

Читайте такжеМАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Мохито
3 апреля на канале Украина в эфир вышел 11 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА. В 11 выпуске на сцене шоу выступило 6 постоянных участников, оставшихся в шоу: Солнце, Дракон, Жабеня, Бабка, Носорог и Циклоп.

Фантастические герои шоу «МАСКА» сошлись в музыкальных поединках и попытались доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте и побороться за звание сильнейшего певца в маске. И второе противостояние было между величественным Солнцем или эффектной Бабкой.

Согласно голосованию в студии покинет шоу в 11 выпуске и раскроет свою личность Бабка.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Бабки скрывалась певица Анастасия Приходько.

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Бабки / пресс-служба

Я очень благодарна звездным детективам за такие комментарии моих выступлений. Однако должна признать, было очень сложно! Ведь песни, которые я исполняла на сцене шоу, например, «I Wanna Be Loved by You» Мэрилин Монро, мне не близки. В таком трудно скрыть голос, к тому же было много подсказок, поэтому я постоянно думала, что вы узнаете меня. А еще эти танцы, женственность – они мне несвойственны, – поделилась певица Анастасия Приходько.

Кто скрывался за образом Жабеня – читайте по ссылке.

Кто скрывался за образом Циклопа – читайте по ссылке.

Кто скрывался за образом приглашенной звезды – Мохито – читайте по ссылке.

Облако тегов

Анастасия Приходько канал Украина кто покинул шоу новости телешоу образы звезд Маска телешоу 2021 шоу МАСКА

Материалы по теме

МАСКА: кто покинул шоу в 11 выпуске от 03.04.2021
Новости

МАСКА: кто покинул шоу в 11 выпуске от 03.04.2021
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Циклопа
Новости

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Циклопа
Хата на тата-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2021)
Телешоу

Хата на тата-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Жабеня
Новости

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Жабеня

Популярное на сайте

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)

Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)

Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)

МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK