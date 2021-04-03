МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Бабки
3 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск гипершоу МАСКА – полуфинал проекта. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Бабки.
Фантастические герои шоу «МАСКА» сошлись в музыкальных поединках и попытались доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте и побороться за звание сильнейшего певца в маске. И второе противостояние было между величественным Солнцем или эффектной Бабкой.
Согласно голосованию в студии покинет шоу в 11 выпуске и раскроет свою личность Бабка.
Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Бабки скрывалась певица Анастасия Приходько.
Я очень благодарна звездным детективам за такие комментарии моих выступлений. Однако должна признать, было очень сложно! Ведь песни, которые я исполняла на сцене шоу, например, «I Wanna Be Loved by You» Мэрилин Монро, мне не близки. В таком трудно скрыть голос, к тому же было много подсказок, поэтому я постоянно думала, что вы узнаете меня. А еще эти танцы, женственность – они мне несвойственны, – поделилась певица Анастасия Приходько.
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