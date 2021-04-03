МАСКА: кто покинул шоу в 11 выпуске от 03.04.2021

3 апреля 2021 22:56 Юлия Туренко
МАСКА: кто покинул шоу в 11 выпуске от 03.04.2021
МАСКА: кто покинул шоу в 11 выпуске от 03.04.2021
пресс-служба

3 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск грандиозного шоу МАСКА.

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Самое загадочное шоу-детектив МАСКА удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 11 выпуске на сцене шоу выступило 6 постоянных участников, оставшихся в шоу: Солнце, Дракон, Жабеня, Бабка, Носорог и Циклоп. Фантастические герои шоу «МАСКА» сошлись в музыкальных поединках и попытались доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте и побороться за звание сильнейшего певца в маске.

МАСКА: кто покинул шоу в 11 выпуске от 03.04.2021 / пресс-служба

Величественное Солнце или эффектная Бабка? Трогательное Жабеня или мужественный Носорог? Романтический Дракон или невероятно милый Циклоп? Именно такие противостояния зрители увидели в одиннадцатом выпуске самого загадочного шоу современности «МАСКА». За шаг до финала один участник каждой из этих пар навсегда покинул проект, рассекретив свою личность.

В 11 выпуске, к сожалению, шоу покинули такие участники: Жабеня, Бабка и Циклоп.

Кто скрывался за образом Жабеня – читайте по ссылке.

Кто скрывался за образом Бабки – читайте по ссылке.

Кто скрывался за образом Циклопа – читайте по ссылке.

Кто скрывался за образом приглашенной звезды – Мохито – читайте по ссылке.

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