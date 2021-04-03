Від пацанки до панянки-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.04.2021)

3 апреля 2021 07:00 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.04.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.04.2021)
пресс-служба

5 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск 5 сезона реалити Від пацанки до панянки. 6 выпуск проекта Від пацанки до панянки 5 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 6 выпуске реалити Від пацанки до панянки-5: Девушки перешагнули экватор обучения в Школе леди. Но от этого легче им не станет. Финал все ближе, а значит, что и требования к ученицам у педагогов Школы леди становятся все жестче. На этой неделе девушки встретятся лицом к лицу со своими страхами, увидят себя в морге и соприкоснутся с темой смерти. Для кого-то эта неделя на проекте окажется последней.

6 выпуск реалити Від пацанки до панянки-5 смотрите 5 апреля в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все материалы и выпуски проекта Від пацанки до панянки-5 – онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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