Від пацанки до панянки-5: участницы реалити увидели свои трупы в морге

2 апреля 2021 12:11 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: участницы реалити увидели свои трупы в морге
Від пацанки до панянки-5: участницы реалити увидели свои трупы в морге
пресс-служба Нового канала

Участницы реалити «Від пацанки до панянки-5» (Новый канал) столкнулись лицом к лицу с собственной смертью.

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Тема смерти в пятом сезоне реалити «Від пацанки до панянки» занимает символичное место. То девушки хоронили свои Zависимости в настоящем гробу, то копали могилы для прошлой жизни. 

Теперь участницы попали в морг, где встретились с собой.   

Когда я подошла к трупу, увидела, что на ноге у него висела бирка, – рассказывает Настя #Сэм Самило. – Там были написаны мои имя, фамилия и возраст. Это меня убило. У меня был ступор.

Від пацанки до панянки-5: участницы реалити увидели свои трупы в морге / пресс-служба Нового канала
Всего трупов было девять, как участниц на проекте. 

Я боюсь смерти, – признается Лена #Зая Питын. – Мне кажется, что умру в лютых муках. Несмотря, на то, что страх смерти есть, совершила больше пяти попыток суицида. Если бы однажды не спасли случайные прохожие, меня бы сейчас не было в живых.

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В морге девушки оказались неслучайно. Там их ждало морально сложное испытание. 

Мы будем много говорить на тему смерти, – объясняет психолог реалити Наталия Борисова. – И нет человека, который не боялся бы ее. Но удивительно, что многие люди выбирают смерть раньше положенного срока. В историях участниц много ситуаций, когда они хотели покончить с собой. И нам было важно понять, что же их заставило прийти к такому решению.

Від пацанки до панянки-5: участницы реалити увидели свои трупы в морге / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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