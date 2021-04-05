Элина Свитолина выходит замуж за теннисиста африканского происхождения
Теннисистка Элина Свитолина готовится к приятным переменам в личной жизни.
Об этом девушка сообщила на своей странице в Инстаграм. Избранником спортсменки стал теннисист африканского происхождения Гаэль Монфис.
О романе пары СМИ впервые заговорили в 2018 году, однако в феврале 2021 года они разошлась. Но расставание длилось недолго - в конце марта пара помирилась.
Да. К началу нашей вечности, - подписала Свитолина снимки с любимым в Инстаграм, на которых также похвасталась своим шикарным кольцом.