Элина Свитолина выходит замуж за теннисиста африканского происхождения

Теннисистка Элина Свитолина готовится к приятным переменам в личной жизни.

На минувших выходных третья ракетка мира Элина Свитолина удивила неожиданным заявлением: 26-летняя теннисистка собралась замуж

Об этом девушка сообщила на своей странице в Инстаграм. Избранником спортсменки стал теннисист африканского происхождения Гаэль Монфис.

О романе пары СМИ впервые заговорили в 2018 году, однако в феврале 2021 года они разошлась. Но расставание длилось недолго - в конце марта пара помирилась.

Теннисистка Элина Свитолина с женихом / instagram.com/elisvitolina

Сейчас влюбленные активно готовятся к свадьбе, которая, судя по публикациям Элины в Инстаграм, должна состояться в июле этого года.

Да. К началу нашей вечности, - подписала Свитолина снимки с любимым в Инстаграм, на которых также похвасталась своим шикарным кольцом.

Теннисистка Элина Свитолина похвасталась обручальным кольцом / instagram.com/elisvitolina

Напомним,