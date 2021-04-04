Как выйти замуж: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 08.04.2021)

4 апреля 2021 15:00 Юлия Туренко
Как выйти замуж: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 08.04.2021)
Как выйти замуж: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 08.04.2021)
пресс-служба

8 апреля на телеканале СТБ выйдет 5 выпуск проекта Как выйти замуж.

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Смотрите в 5 выпуске программы «Как выйти замуж»: В новом выпуске ток-шоу «Как выйти замуж» ведущий вместе с экспертами и участницами реалити «Холостяк» разберут тему инициативы. Должна ли девушка делать первый шаг, чтобы завоевать внимание мужчины? Есть ли грань у смелых шагов? И как на женскую инициативу реагируют сами мужчины? Не пропустите!

5 выпуск Как выйти замуж смотрите 8 апреля в 19:00 на СТБ.

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