Как выйти замуж: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 08.04.2021)
4 апреля 2021 15:00
Как выйти замуж: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 08.04.2021)
пресс-служба
8 апреля на телеканале СТБ выйдет 5 выпуск проекта Как выйти замуж.
«Как выйти замуж»: В новом выпуске ток-шоу «Как выйти замуж» ведущий вместе с экспертами и участницами реалити «Холостяк» разберут тему инициативы. Должна ли девушка делать первый шаг, чтобы завоевать внимание мужчины? Есть ли грань у смелых шагов? И как на женскую инициативу реагируют сами мужчины? Не пропустите!
5 выпуск Как выйти замуж смотрите 8 апреля в 19:00 на СТБ.