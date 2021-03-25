Холостяк. Как выйти замуж: эксперты пост-шоу расскажут о женской конкуренции и стратегиях поведения

25 марта 2021 14:40 Юлия Туренко
Холостяк. Как выйти замуж: эксперты пост-шоу расскажут о женской конкуренции и стратегиях поведения
Холостяк. Как выйти замуж: эксперты пост-шоу расскажут о женской конкуренции и стратегиях поведения
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 25 марта в 19:00, на СТБ выйдет 3 выпуск ток-шоу «Как выйти замуж».

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Ведущий ток-шоу «Как выйти замуж» Григорий Решетник вместе с экспертами и участницами 11 сезона реалити «Холостяк» поговорят о женской конкуренции и стратегиях поведения. 

11 сезон проекта «Холостяк» в разгаре! И между девушками разгорелась нешуточная конкуренция... Чтобы завоевать сердце Холостяка, они готовы на многое. И у каждой участницы индивидуальная стратегия на проекте. 

Женский коллектив у одних ассоциируется с цветником, у других – с серпентарием. К чему ближе участницы проекта «Холостяк» – разберем сегодня, – отмечает Григорий Решетник.

Ведущий Григорий Решетник / пресс-служба канала СТБ
Но какие методы в отношениях на самом деле хороши, а каких поступков стоит избегать? Об этом в студии ток-шоу «Как выйти замуж» Григорий Решетник поговорит с экспертами и участницами реалити. 

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Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, актер Дмитрий Ступка и его супруга – телеведущая Полина Логунова. 

Обсудить тему и непосредственно минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Алиса, Лола, Таня, Лиза, Вика, Оля.  Также гостем студии станет самый противоречивый участник реалити «Холостячка» Андрей Рыбак. 

Холостяк. Как выйти замуж: эксперты пост-шоу расскажут о женской конкуренции и стратегиях поведения / пресс-служба канала СТБ
Напомним, 

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