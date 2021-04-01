Холостяк. Как выйти замуж: эксперты пост-шоу разберут, существует ли на самом деле идеальная женщина
1 апреля 2021 15:50
Холостяк. Как выйти замуж: эксперты пост-шоу разберут, существует ли на самом деле идеальная женщина
пресс-служба канала СТБ
Сегодня, 1 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет 4 выпуск шоу «Как выйти замуж».
«Холостяк» разберут, существует ли на самом деле идеальная женщина. И если да, то в чем подвох? Что мы вкладываем в понятие «идеальности» и как выбираем вторую половинку?Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, self-made woman, телеведущая и модель Валерия Крук, адвокат Екатерина Маличенко.
Какая она – идеальная женщина глазами мужчины? Горячая соблазнительница или непревзойденная хозяйка? А может та, которая со всем соглашается и готова отдать ради любимого последнее? Или, может, эта идеальность – всего лишь маска, за которой женщина скрывает свою личность? Об этом и о много другом будем говорить сегодня в программе, – поделился ведущий.
Ведущий Григорий Решетник / пресс-служба канала СТБ
Холостяк. Как выйти замуж: эксперты пост-шоу разберут, существует ли на самом деле идеальная женщина / пресс-служба канала СТБ
Напомним,