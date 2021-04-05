Летиция Каста в четвертый раз стала мамой

5 апреля 2021 11:40 Юлия Туренко
Летиция Каста в четвертый раз стала мамой
Французская супермодель и актриса Летиция Каста
Fotobank / GettyImages

Супермодель Летиция Каста принимает поздравления, ангел «Victoria’s Secret» вновь стала мамой.

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В семье французской супермодели Летиции Касты вновь царит радостное настроение. Причина тому – рождение четвертого ребенка у 42-летней знаменитости.

У Летиции и ее 37-летнего супруга Луи Гарреля родился крепкий и здоровый сын. Малыш оказался первым общим ребенком пары, которого они решили назвать Азель.

Мальчик появился на свет 17 марта. Его имя - Азель. Это имя было выбрано не просто так - оно происходит от еврейского слова, которое обозначает «благородный», - рассказал источник французскому изданию «Public».

Летиция Каста в четвертый раз стала мамой / Fotobank / GettyImages

Сама Каста и ее нынешний супруг информацию о пополнении в семье пока не прокомментировали. Однако поклонники супермодели надеются, что совсем скоро она порадует их первым фото с малышом.

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Также в семье Летиции подрастает трое детей от двух предыдущих отношений: дочь Сатин от фотографа Стефано Седнуи, сын Орландо и дочь Афина от итальянского актера Стефано Аккорси.

Напомним, 

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