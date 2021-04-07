Тимур Мирошниченко ушел из программы "Зірковий шлях": известно имя нового ведущего
7 апреля 2021 11:25
Ведущий Тимур Мирошниченко
пресс-служба канала Украина
Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем стал новым ведущим программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:00. Салем заменил в программе шоумена Тимура Мирошниченко.
Алене Винницкой составил талантливый и харизматичный Даниэль Салем.
По словам нового ведущего, он сразу почувствовал себя на съемочной площадке как дома.
Я всегда смотрел «Зірковий шлях», чтобы узнать все актуальные новости шоу-бизнеса. И, когда получил предложение пройти кастинг на роль ведущего, очень переживал. Хотя с Аленой Винницкой я ранее не был знаком, еще на этапе проб мы сразу с ней поладили. Алена настоящий профессионал своего дела и всячески поддерживала меня. Я в восторге о того, что стал частью такой потрясающей команды. Говорить всей стране каждый день: «Доброе утро!», ну разве это не прекрасно?!, - поделился Даниэль Салем.
Алена Винницкая и Даниэль Салем / пресс-служба канала Украина
Даниэль очень харизматичный. У него много достоинств, а также эффектная внешность, я уверена, наши зрительницы особенно оценят этот факт. А еще он непосредственен и наслаждается съёмочным процессом словно ребенок. Даниэль очень талантлив, учитывая, что он иностранец, и украинский язык ему дается непросто, он очень старается и у него с каждой программой получается все лучше, - рассказала Алена Винницкая.
Напомним,