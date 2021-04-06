Звезда "Счастливого Рождества" Генри Голдинг впервые стал отцом
6 апреля 2021 15:15
Генри Голдинг с женой
instagram.com/henrygolding
В конце марта Генри Голдинг примерил на себя новый статус.
родила первенца.
Радостной новостью с поклонниками 34-летний актер поделился на своей странице в Инстаграм. Пол малыша звезда «Счастливого Рождества» решил не раскрывать.
Генри Голдинг с женой и ребенком / instagram.com/henrygolding
Эта женщина прямо здесь. Превзошла все, что я мог себе представить. Твоя сила принесла нам величайшую радость. Спасибо, я люблю тебя, – подписал первое фото с малышом Голдинг.
Ребенок Генри Голдинга / instagram.com/henrygolding
Напомним,