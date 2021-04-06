Звезда "Счастливого Рождества" Генри Голдинг впервые стал отцом

6 апреля 2021 15:15 Юлия Туренко
Звезда
Генри Голдинг с женой
instagram.com/henrygolding

В конце марта Генри Голдинг примерил на себя новый статус.

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В семье Генри Голдинга случилось пополнение. 31 марта жена актера, телеведущая и инструктор по йоге Лив Ло, родила первенца.

Радостной новостью с поклонниками 34-летний актер поделился на своей странице в Инстаграм. Пол малыша звезда «Счастливого Рождества» решил не раскрывать.

Генри Голдинг с женой и ребенком / instagram.com/henrygolding

Эта женщина прямо здесь. Превзошла все, что я мог себе представить. Твоя сила принесла нам величайшую радость. Спасибо, я люблю тебя, – подписал первое фото с малышом Голдинг.

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Новоиспеченная мама также оставила несколько фотографий из больничной палаты и фото самого ребенка, отметив, что день рождения малыша полностью изменил ее жизнь.

Ребенок Генри Голдинга / instagram.com/henrygolding

Напомним, 

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