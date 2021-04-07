"Ангел" Victoria’s Secret Грейс Элизабет впервые стала мамой

7 апреля 2021 21:05 Юлия Туренко
"Ангел" Victoria’s Secret Грейс Элизабет
instagram.com/lovegrace_e

В жизни Грейс Элизабет произошло радостное событие.

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7 апреля в семье Грейс Элизабет случилось пополнение. В одном из частных роддомов звезда Victoria’s Secret родила крепкого и здорового первенца.

Радостной новостью в Инстаграм поделилась сама счастливая мама. Грейс сообщила, что она вместе с мужем Николасом Краузе стали родителями мальчика.

"Ангел" Victoria’s Secret Грейс Элизабет / instagram.com/lovegrace_e
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Новоиспеченные родители также не стали скрывать имя малыша. Мальчика Грейс и Николас решили назвать Ноа. В своем блоге модель также опубликовала фото из фотосессии, которую сделала во время беременности. 

Я пишу это со слезами на глазах, с улыбкой до ушей. Сегодня мы объявляем миру о рождении нашего человечка... Встречайте Ноа. Я держала в секрете беременность, потому что не была готова рассказать о ней всему миру, - написала Грейс Элизабет.

Напомним,

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