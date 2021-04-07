"Ангел" Victoria’s Secret Грейс Элизабет впервые стала мамой
7 апреля 2021 21:05
"Ангел" Victoria’s Secret Грейс Элизабет
instagram.com/lovegrace_e
В жизни Грейс Элизабет произошло радостное событие.
Читайте такжеОрел и Решка. Новый сезон: Надя Дорофеева рассказала, какой страх поборола на съемках тревел-шоу7 апреля в семье Грейс Элизабет случилось пополнение. В одном из частных роддомов звезда Victoria’s Secret родила крепкого и здорового первенца.
Радостной новостью в Инстаграм поделилась сама счастливая мама. Грейс сообщила, что она вместе с мужем Николасом Краузе стали родителями мальчика.
"Ангел" Victoria’s Secret Грейс Элизабет / instagram.com/lovegrace_e
Я пишу это со слезами на глазах, с улыбкой до ушей. Сегодня мы объявляем миру о рождении нашего человечка... Встречайте Ноа. Я держала в секрете беременность, потому что не была готова рассказать о ней всему миру, - написала Грейс Элизабет.
Напомним,