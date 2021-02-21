Ангел "Victoria's Secret" Эльза Хоск откровенно рассказала о родах

21 февраля 2021 12:00 Катерина Даниленко
Ангел
Ангел "Victoria's Secret" Эльза Хоск
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11 февраля 2021 года шведская манекенщица Эльза Хоск сообщила, что впервые стала мамой. Об опыте материнства и родах девушка рассказывает в своем микроблоге.

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Модель не только написала развернутый пост о своих родах, но и поделилась серией обнаженных снимков, сделанных на последних месяцах беременности.

Роды знаменитости проходили в новом доме, в который Эльза и ее супруг Том Дейли недавно переехали. Контролировала весь процесс профессиональная акушерка.

Мы нашли наш дом в Лос-Анджелесе. Решили переехать через всю страну на седьмом месяце беременности, мне не хотелось проходить через процесс поиска новой больницы, вместо этого мы нашли замечательную акушерку и тренера по гипнозу, и решили не покидать наш новый дом. Поскольку у меня была беременность с низким уровнем риска, мы составили новый план родов, чтобы они прошли естественным путем и без лекарств дома, в воде. Я всегда любила воду и чувствовала себя в ней хорошо,
‒ начала свой рассказ Хоск.

Девушка признается, что роды проходили болезненно, схватки были несколько дней, сон практически отсутствовал.

Это самая страшная боль, страх и тьма, которые я когда-либо испытывала. В те моменты я чувствовала себя животным. Я отказалась от всякого понимания того, как я должна выглядеть, что кто-то подумает обо мне, что было нормальным много-много часов назад. Я оставила свое эго, свою гордость,
‒ откровенничает ангел «Victoria's Secret».

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Молодая мама в подробностях рассказывает, как проходили роды, свои эмоции в тот момент. Появление малыша кардинально изменило ее мировоззрение и жизнь в целом.

После самого большого и продолжительного толчка, звука и ощущения, которых я никогда не чувствовала и не создавала в жизни, ‒ вся ее голова вышла наружу. Я никогда не чувствовала такого облегчения. Я чувствую, что все кончено. Вся кровь и жидкость всюду, она какает на меня и ищет мой сосок. И самая большая боль, которую я когда-либо испытывала, забыта, меня переполняют любовь, гордость, счастье. Она здесь. Я с ней разговариваю. Я говорю ей, что очень ею горжусь. Она прибыла с солнцем в 7 утра, и комната перешла из темноты фильма ужасов в светлый сон, наполненный солнцем.

Напомним,

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