Бывший супруг Ольги Сумской Евгений Паперный признался, что ударил ее, узнав об измене
В 1987 году актриса Ольга Сумская и шоумен Евгений Паперный связали себя узами брака. Семейная жизнь пары продлилась недолго, уже вначале 90-х они расстались. Причиной разрыва стала измена артистки.
По словам актера, он настолько тяжело переживал расставание, что даже оказался в больнице с двумя язвами. А любимой устроил настоящий скандал, подняв на нее руку.
Когда мы уже расставались, я помню еще, мне на кухне было сказано: «Ну ты и козел!». И я как залепил! Она и улетела. У нее след потом был, она «тончик» накладывала,‒ вспомнил в беседе с интервьюером Евгений.
Напомним,