Бывший супруг Ольги Сумской Евгений Паперный признался, что ударил ее, узнав об измене

20 февраля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Бывший супруг Ольги Сумской Евгений Паперный признался, что ударил ее, узнав об измене
Ольга Сумская с бывшим супругом Евгением Паперным
социальная сеть Instagram

В 1987 году актриса Ольга Сумская и шоумен Евгений Паперный связали себя узами брака. Семейная жизнь пары продлилась недолго, уже вначале 90-х они расстались. Причиной разрыва стала измена артистки.

Читайте такжеКатя Осадчая и Юрий Горбунов поделились яркими кадрами со дня рождения сына Ивана
В недавнем интервью 70-летний Паперный рассказал, как отреагировал на то, что супруга увлеклась коллегой по сцене Виталием Борисюком и ушла от него.

По словам актера, он настолько тяжело переживал расставание, что даже оказался в больнице с двумя язвами. А любимой устроил настоящий скандал, подняв на нее руку.

Когда мы уже расставались, я помню еще, мне на кухне было сказано: «Ну ты и козел!». И я как залепил! Она и улетела. У нее след потом был, она «тончик» накладывала,
‒ вспомнил в беседе с интервьюером Евгений.

Ольга Сумская и Евгений Паперный / социальная сеть Instagram

Читайте также#Сильный Эктор Хименес-Браво – о психологическом давлении в семье, отношениях и трех попытках суицида
Спустя годы Паперный простил Сумскую и Борисюка и даже пригласил их поучаствовать в его антрепризе «Боинг Боинг». Сейчас артисты в хороших отношениях. Общая дочь Евгения и Ольги Антонина подарила им двух прекрасных внуков: 4-летнюю Еву и 10-месячного Даниила.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Ольга Сумская разводы звезд Евгений Паперный фото новости скандалы звезд

Материалы по теме

Леся Никитюк поделилась пикантным кадром в ультра мини ‒ фото
Новости

Леся Никитюк поделилась пикантным кадром в ультра мини ‒ фото
Jerry Heil перепела саундтрек из любимого мультфильма "Чип и Дейл" ‒ видео
Новости

Jerry Heil перепела саундтрек из любимого мультфильма "Чип и Дейл" ‒ видео
Выходите без звонка-4: смотреть 28 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
Сериалы

Выходите без звонка-4: смотреть 28 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
Мама: смотреть онлайн 3 серию
Сериалы

Мама: смотреть онлайн 3 серию

Популярное на сайте

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы
Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK