"Ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск впервые стала мамой
В жизни Эльзы Хоск случилось радостное событие.
Радостной новостью с публикой поделилась сама счастливая мама. Эльза сообщила, что она вместе с бойфрендом Томом Дэйли стали родителями девочки.
Новоиспеченные родители также не стали скрывать имя малышки. Дочку Эльза и Том решили назвать шведско-американским именем Тууликки Джоан.
День встречи с тобой стал самым счастливым днем моей жизни. Горжусь тем, что родила тебя, - пишет в комментариях под снимком модель. - Мы назвали тебя в честь двух невероятно сильных женщин, и ты пришла в этот мир как суперженщина. Мы всегда будем любить тебя, малышка.
Напомним,