"Ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск впервые стала мамой

15 февраля 2021 10:40 Юлия Крутиева
Ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск
instagram.com/hoskelsa

В жизни Эльзы Хоск случилось радостное событие.

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11 февраля в семье Эльзы Хоск произошло пополнение. В одном из частных роддомов звезда Victoria’s Secret родила крепкого и здорового первенца.

Радостной новостью с публикой поделилась сама счастливая мама.  Эльза сообщила, что она вместе с бойфрендом Томом Дэйли стали родителями девочки.

Новоиспеченные родители также не стали скрывать имя малышки. Дочку Эльза и Том решили назвать шведско-американским именем Тууликки Джоан.

Эльза Хоск с бойфрендом и дочкой / instagram.com/hoskelsa
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На нежной первой фотографии, которой Хоск поделилась на своей странице в Инстаграм, новорожденная девочка трогательно спит рядом со своими родителями.

День встречи с тобой стал самым счастливым днем моей жизни. Горжусь тем, что родила тебя, - пишет в комментариях под снимком модель. - Мы назвали тебя в честь двух невероятно сильных женщин, и ты пришла в этот мир как суперженщина. Мы всегда будем любить тебя, малышка.

Напомним,

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