Леся Никитюк поделилась пикантным кадром в ультра мини ‒ фото
Стройным ногам телеведущей Леси Никитюк можно только позавидовать. Артистка то и дело демонстрирует их в откровенных нарядах.
На одном из фото звезда разместилась на коврике, держа на руках домашнего любимца Рафика. Артистка умело приняла выгодную позу, чтобы предстать во всей красе. Еще большей сексуальности аутфиту добавило то, что звезда позировала босиком.
На втором снимке Леся изображена в том же наряде, только стоя. Ее роскошные волосы уложены ровно, а на лице сверкает нежный макияж с нюдовой помадой на губах. Дополняют лук золотые кольца и длинная подвеска на шее.
Напомним,