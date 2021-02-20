Леся Никитюк поделилась пикантным кадром в ультра мини ‒ фото

Стройным ногам телеведущей Леси Никитюк можно только позавидовать. Артистка то и дело демонстрирует их в откровенных нарядах.

В этот раз знаменитость покорила сердца поклонников снимками в стильном черном костюме с укороченным топом и ультра короткой юбкой, который подчеркнул ее стройные формы.

На одном из фото звезда разместилась на коврике, держа на руках домашнего любимца Рафика. Артистка умело приняла выгодную позу, чтобы предстать во всей красе. Еще большей сексуальности аутфиту добавило то, что звезда позировала босиком.

Телеведущая Леся Никитюк / социальная сеть Instagram

На втором снимке Леся изображена в том же наряде, только стоя. Ее роскошные волосы уложены ровно, а на лице сверкает нежный макияж с нюдовой помадой на губах. Дополняют лук золотые кольца и длинная подвеска на шее.

Телеведущая Леся Никитюк / социальная сеть Instagram

Подписчики завалили знаменитость комплиментами в комментариях, отметив удачный образ шоувумен: «Просто бомба!», «Прекрасная, очаровательная, загадочная женщина», «Вау, какое милое фото», «Очень стильно», «На этом фото все прекрасно».

Напомним,