Леся Никитюк назвала вещи, которым отведено особое место в ее гардеробе

7 февраля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Леся Никитюк назвала вещи, которым отведено особое место в ее гардеробе
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Телеведущая Леся Никитюк с раннего детства чувствовала себя очень неуверенно из-за своего высокого роста и ног "от ушей". Сейчас же девушка умело подчеркивает свою стройную фигуру и длинные ноги.

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Знаменитость признается, что просто обожает носить колготки и чутки, чтобы выглядеть еще женственнее. Их в ее гардеробе очень много, да еще и не простых, а от известных брендов и с определенными рисунками.  

Обожаю колготки и чулки. Хотя, честно, все же больше люблю колготки. Чулки не так сильно. Они для каких-то особенных случаев. А вот колготки ‒ чудесный предмет гардероба. Натягиваешь их, чтобы тепленько было. А если они еще и с какими-то «татушками» ‒ то это Лесины колготки. Сверху шорты, а дальше ‒ роспись до самого низа,
‒ рассказала ведущая в Insta-stories.

Instagram-stories Леси Никитюк / социальная сеть Instagram

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К слову, изделия, которые выбирает Леся, стоят недешево. Средняя стоимость колгот без росписи ‒ 1500–2000 грн. А с рисунками их цена на порядок выше.  

Напомним,

Телеведущая Леся Никитюк / социальная сеть Instagram
 

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