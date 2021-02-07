Леся Никитюк назвала вещи, которым отведено особое место в ее гардеробе
7 февраля 2021 18:00
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram
Телеведущая Леся Никитюк с раннего детства чувствовала себя очень неуверенно из-за своего высокого роста и ног "от ушей". Сейчас же девушка умело подчеркивает свою стройную фигуру и длинные ноги.
Знаменитость признается, что просто обожает носить колготки и чутки, чтобы выглядеть еще женственнее. Их в ее гардеробе очень много, да еще и не простых, а от известных брендов и с определенными рисунками.
Обожаю колготки и чулки. Хотя, честно, все же больше люблю колготки. Чулки не так сильно. Они для каких-то особенных случаев. А вот колготки ‒ чудесный предмет гардероба. Натягиваешь их, чтобы тепленько было. А если они еще и с какими-то «татушками» ‒ то это Лесины колготки. Сверху шорты, а дальше ‒ роспись до самого низа,‒ рассказала ведущая в Insta-stories.
Instagram-stories Леси Никитюк / социальная сеть Instagram
Читайте такжеПутешествие души: Ксения Мишина и Александр Эллерт показали, как проходит их отдых в ДоминиканеК слову, изделия, которые выбирает Леся, стоят недешево. Средняя стоимость колгот без росписи ‒ 1500–2000 грн. А с рисунками их цена на порядок выше.
Напомним,
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Телеведущая Леся Никитюк / социальная сеть Instagram