Jerry Heil перепела саундтрек из любимого мультфильма "Чип и Дейл" ‒ видео
Украинская исполнительница Jerry Heil сделала кавер на песню из любимого мультфильма детства.
Коли мрієш бути Діснеївською принцесою, але ти Гаєчка. Одна з моїх найбільших мрій, до речі ‒ озвучувати принцес Дісней. Пам’ятаєте, звідки трек, бумери?‒ поинтересовалась у подписчиков звезда хита «Охрана, отмєна».
Фолловеры оценили интерпретацию знакомой всем песни. Многие отметили, что в таком образе Яна выглядит весьма гармонично: «Это так светло и мило», «Какая трогательная», «Ностальгия», «Стильно, красиво, шикарно», «Любимый мульт», «Камбэк в детство».
Напомним,
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