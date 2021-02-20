Jerry Heil перепела саундтрек из любимого мультфильма "Чип и Дейл" ‒ видео

20 февраля 2021 15:00 Катерина Даниленко
Jerry Heil перепела саундтрек из любимого мультфильма
Певица Jerry Heil
социальная сеть Instagram

Украинская исполнительница Jerry Heil сделала кавер на песню из любимого мультфильма детства.

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Певица предстала на видео в образе мышки-изобретательницы Гаечки из всеми любимого мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Соответствующий ролик появился в микроблоге артистки.

Коли мрієш бути Діснеївською принцесою, але ти Гаєчка. Одна з моїх найбільших мрій, до речі ‒ озвучувати принцес Дісней. Пам’ятаєте, звідки трек, бумери?
‒ поинтересовалась у подписчиков звезда хита «Охрана, отмєна».

Фолловеры оценили интерпретацию знакомой всем песни. Многие отметили, что в таком образе Яна выглядит весьма гармонично: «Это так светло и мило», «Какая трогательная», «Ностальгия», «Стильно, красиво, шикарно», «Любимый мульт», «Камбэк в детство».

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К слову, последняя серия американского 65-серийного мультсериала от компании Walt Disney Television Animation вышла 30 лет назад. Он входит в топ-100 лучших анимационных лент всех времен и народов.

Напомним,

Кадр из мульфильма «Чип и Дейл спешат на помощь» / Fotobank / GettyImages
 

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