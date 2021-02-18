Андрей Мягков умер: названа причина смерти звезды Служебного романа
18 февраля на 83-м году жизни скончался советский и российский актер Андрей Мягков.
«Андрей Васильевич умер», — говорится в сообщении.
Причиной смерти Андрея Мягкова называют сердечную недостаточность. Дома его без сознания обнаружила 77-летняя супруга Анастасия Вознесенская.
Актер наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». Также он снялся в его лентах «Гараж» и «Жестокий романс».
Напомним,