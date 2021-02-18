Андрей Мягков умер: названа причина смерти звезды Служебного романа

18 февраля 2021 10:11 Александр Кива
Андрей Мягков умер: названа причина смерти звезды Служебного романа
Умер актер из «Иронии судьбы» Андрей Мягков
кадр из фильма

18 февраля на 83-м году жизни скончался советский и российский актер Андрей Мягков.

Читайте такжеЗвезда "Звездных войн" умерла от редкого заболевания
Об этом сегодня, 18 февраля, сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.

«Андрей Васильевич умер», — говорится в сообщении.

Причиной смерти Андрея Мягкова называют сердечную недостаточность. Дома его без сознания обнаружила 77-летняя супруга Анастасия Вознесенская.

Актер наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». Также он снялся в его лентах «Гараж» и «Жестокий романс». 

Напомним, 

Облако тегов

умершие звезды новости Андрей Мягков Андрей Мягков умер Ирония судьбы Служебный роман

Материалы по теме

Холостяк-11: интересные факты о главном герое проекта Михаиле Заливако
Новости

Холостяк-11: интересные факты о главном герое проекта Михаиле Заливако
Скандальный блогер Анна Алхим раскритиковала свою внешность
Новости

Скандальный блогер Анна Алхим раскритиковала свою внешность
Букмекеры уже спрогнозировали победителя Евровидения 2021
Меломан

Букмекеры уже спрогнозировали победителя Евровидения 2021
Сергей Никитюк развенчал главный миф о fashion-индустрии
Новости

Сергей Никитюк развенчал главный миф о fashion-индустрии

Популярное на сайте

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы
Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK