Анастасия Приходько в третий раз стала мамой

Певица Анастасия Приходько родила третьего ребенка.

Самыми большими интригами шоу МАСКА были – кто скрывается под образом Солнца и беременна ли Анастасия Приходько. Если в финале шоу телезрители узнали, что под образом Солнца скрывалась певица Злата Огневич, то с Приходько было все сложнее.

Артистка до последнего скрывала правду, действительно ли Бабка, которой являлась в гипер-шоу МАСКА Анастасия, находилась на момент съемок в положении. Расставить все точки над "і" певица решилась в спецвыпуске проекта.

Анастасия Приходько в третий раз стала мамой / instagram.com/prykhodko_official

В эфире Настя Приходько призналась, что таки да – на сцену шоу она выходила, будучи на большом сроке беременности. Ее поддерживал и всегда был рядом муж, который подписывал с ней контракт о неразглашении.

На сегодняшний день певица уже родила ребенка и наслаждается материнством. Пол и имя малыша Настя пока что не спешит раскрывать.

Поздравляем Анастасию Приходько с рождением третьего ребенка!

Напомним,