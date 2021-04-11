Анастасия Приходько в третий раз стала мамой

11 апреля 2021 00:44 Юлия Туренко
Анастасия Приходько в третий раз стала мамой
Певица Анастасия Приходько
instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько родила третьего ребенка.

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Самыми большими интригами шоу МАСКА были – кто скрывается под образом Солнца и беременна ли Анастасия Приходько. Если в финале шоу телезрители узнали, что под образом Солнца скрывалась певица Злата Огневич, то с Приходько было все сложнее.

Артистка до последнего скрывала правду, действительно ли Бабка, которой являлась в гипер-шоу МАСКА Анастасия, находилась на момент съемок в положении. Расставить все точки над "і" певица решилась в спецвыпуске проекта.

Анастасия Приходько в третий раз стала мамой / instagram.com/prykhodko_official

В эфире Настя Приходько призналась, что таки да – на сцену шоу она выходила, будучи на большом сроке беременности. Ее поддерживал и всегда был рядом муж, который подписывал с ней контракт о неразглашении.

На сегодняшний день певица уже родила ребенка и наслаждается материнством. Пол и имя малыша Настя пока что не спешит раскрывать.

Поздравляем Анастасию Приходько с рождением третьего ребенка!

Напомним,

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