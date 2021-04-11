Анастасия Приходько в третий раз стала мамой
Певица Анастасия Приходько родила третьего ребенка.
Артистка до последнего скрывала правду, действительно ли Бабка, которой являлась в гипер-шоу МАСКА Анастасия, находилась на момент съемок в положении. Расставить все точки над "і" певица решилась в спецвыпуске проекта.
В эфире Настя Приходько призналась, что таки да – на сцену шоу она выходила, будучи на большом сроке беременности. Ее поддерживал и всегда был рядом муж, который подписывал с ней контракт о неразглашении.
На сегодняшний день певица уже родила ребенка и наслаждается материнством. Пол и имя малыша Настя пока что не спешит раскрывать.
Поздравляем Анастасию Приходько с рождением третьего ребенка!
Напомним,