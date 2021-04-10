Горячо! Катя Сильченко полностью обнажилась, прикрывшись одним бантом ‒ фото

10 апреля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Горячо! Катя Сильченко полностью обнажилась, прикрывшись одним бантом ‒ фото
Дизайнер Катя Сильченко
социальная сеть Instagram

Знаменитый украинский дизайнер Катя Сильченко ошеломила Сеть откровенным кадром.

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Модельер позировала полностью обнаженной, стоя спиной к зеркалу. Ее тело украшал большой белый бант, прикрывающий ягодицы, а гладкие волосы сексуально спадали на спину. Дополнили look белые босоножки на небольшом каблуке.

Таким смелым образом Сильченко анонсировала выход новой свадебной коллекции своего бренда.

Коль одобрила мамита, человек 56-го года рождения, значит могу смело постить. Это самый маленький drop из нашей свадебной коллаборации, которую уже в конце апреля мы презентуем.

Дизайнер Катя Сильченко / социальная сеть Instagram

Знаменитость также добавила, что к такому провокационному топу с бантом она с командой дошивает 4 вида низа. Данную коллекцию звезда назвала «коллекцией-трансформером».

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Фолловеры оценили смелый образ знаменитости и ее длинные ножки: «Захотелось еще раз замуж выйти за своего мужа», «К этому топу не нужен низ», «А ножки просто отпад», «Эффектно», «Как красиво», «Безупречно», «Катерина, Вы уникальная», «Катя, Вы само совершенство».

Напомним,

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