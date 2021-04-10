Алена Мозговая хочет привлечь Alyona Alyona к уголовной ответственности за обнаженное фото с флагом Украины

На днях рэп-исполнительница Alyona Alyona взбудоражила публику серией откровенных кадров. Одним из последних фото в ленте Instagram было фото с флагом Украины, на котором артистка позирует полностью обнаженной.

Снимок знаменитости вызвал шквал обсуждений в Сети. Многие оценили креативность Алены, но нашлись и те, кто осудил поступок девушки. Среди них и продюсер Алена Мозговая

На странице в Facebook женщина опубликовала гневный пост, в котором призвала рэпершу прочесть Уголовный кодекс. Мозговая считает, что звезда публично надругалась над государственным символом Украины.

А реперка не хоче почитати кримінальний кодекс України?! Фото-хайп дівчини постити не буду, з естетично-моральних міркувань. Стаття 338 Кримінального кодексу України «Наруга над державними символами». 1. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України ‒ карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

Друзья в Facebook Мозговой присоединились к мнению продюсера в комментариях: «Таких "без честі і поваги", як писав письменник П. Куліш, слід карати! Це неподобство!», «Да, девочка границ не видит, на волне успеха», «Такі вчинки потрібно присікати».

Реперша же в интервью заявила, что не хотела ничьи чувства обидеть. Она называет себя личностью «без двойных стандартов», а американской певицей Lizzo, которую на фото воспроизвела, называет своим кумиром.

Я спостерігаю за її діяльністю і за її відношенням до своєї країни, як вона переживає. Мені це близько. Я обрала те фото, яке близьке мені, тому що я також плекаю за свою державу, я переживаю. Я беру участь у багатьох соцініціативах, я займаюсь благодійністю. Щоб змінювати суспільство на краще. Для мене ця фотографія, по-перше, вона мала великий фідбек у моєму серці, тому що це гарно, по-друге, вона провокативна. Тобто увага буде привернута.

Напомним,