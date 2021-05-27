Антонина Паперная похвасталась фигурой после похудения на 15 килограммов – фото
21 апреля 2020 года Владимир Яглыч и Антонина Паперная во второй раз стали родителями.
Однако шикарная фигура – это постоянный труд в спортзале. Как проходят тренировки, дочь Ольги Сумской показал поклонникам в своем Инстаграм. В микроблоге Тоня опубликовала кадр, на котором запечатлен момент активной тренировки.
О спорт, моя любовь! За год было изгнано 15кг)) пока занимаюсь, когда могу, очень хочется войти в режим, но я и режим – это две противоположности (близнецы поймут). Не стремлюсь к худобе, призываю рельеф! Надеюсь, цель когда-то будет достигнута, – написала Паперная в Сети.
Отметим, что Антонина Паперная очень тщательно следит за своим питанием и не один год активно работает над фигурой. Выглядит актриса действительно потрясающе!
Напомним,
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