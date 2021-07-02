Орел и Решка. Чудеса света: 3 неожиданных достопримечательности Швейцарии – фото
Ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» Василиса Хвостова и Антон Зайцев поделились впечатлениями от поездки в одну из самых счастливых стран мира.
Факт №1: колыбель Швейцарии
В Швейцарии есть озеро, которое стало колыбелью всей страны. Оно манит роскошью и влюбляет пейзажами. Швейцарцы называют его озером четырех кантонов, а туристы – Люцернским озером (Люцерн – самый крупный населенный пункт на берегу озера).
Появилось оно много тысяч лет назад, когда с гор начали сползать ледники, таять и заполнять собой долину. Так получилось несколько водоемов, которые вскоре слились в одно большое озеро, – рассказал Антон Зайцев. – Именно здесь было принято решение объединить земли четырех окрестных кантонов в одну страну.
Факт №2: самый большой водопад Европы
Высота Рейнского водопада – всего 23 метра, но он самый большой в Европе по количеству падающей вниз воды. Представьте, каждую секунду вниз летит 700 тысяч литров!
Он вроде компактный и кукольный, но в то же время ощущаешь огромную исходящую от него мощь и энергию, – отметил ведущий тревел-шоу. – Фантастика!
Факт №3: лучший музей транспорта в мире
Здесь можно не только любоваться тачками, но даже пройти краш-тест – испытать машинку на прочность! Пристегнуться и на скорости 10 километров в час врезаться в стенку. Я думала, что это будет страшнее, но все равно было неприятно. Толчок и я чуть не упала головой на руль – и это при скорости 10 км/ч! А что могло бы быть, если бы скорость была 50 км/ч? Это уже смятка, – поделилась впечатлениями Василиса Хвостова.
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым – в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым – в 11:00.
Напомним,