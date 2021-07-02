Орел и Решка. Чудеса света: 3 неожиданных достопримечательности Швейцарии – фото

Эксклюзив 2 июля 2021 16:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Чудеса света: 3 неожиданных достопримечательности Швейцарии – фото

Ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» Василиса Хвостова и Антон Зайцев поделились впечатлениями от поездки в одну из самых счастливых стран мира.

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Что вы знаете о Швейцарии? Это одна из самых богатых, счастливых и экологически чистых стран в мире. А еще в ней есть много как природных, так и технологических достопримечательностей. Подробнее о них рассказали Василиса Хвостова и Антон Зайцев – ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое Новый канал показывает по субботам.

Факт №1: колыбель Швейцарии

В Швейцарии есть озеро, которое стало колыбелью всей страны. Оно манит роскошью и влюбляет пейзажами. Швейцарцы называют его озером четырех кантонов, а туристы – Люцернским озером (Люцерн – самый крупный населенный пункт на берегу озера).

Появилось оно много тысяч лет назад, когда с гор начали сползать ледники, таять и заполнять собой долину. Так получилось несколько водоемов, которые вскоре слились в одно большое озеро, – рассказал Антон Зайцев. – Именно здесь было принято решение объединить земли четырех окрестных кантонов в одну страну.

Факт №2: самый большой водопад Европы

Высота Рейнского водопада – всего 23 метра, но он самый большой в Европе по количеству падающей вниз воды. Представьте, каждую секунду вниз летит 700 тысяч литров!

Он вроде компактный и кукольный, но в то же время ощущаешь огромную исходящую от него мощь и энергию, – отметил ведущий тревел-шоу. – Фантастика!

Факт №3: лучший музей транспорта в мире

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В швейцарском городе Люцерн находится музей транспорта – огромнейшая постоянная выставка, в которой больше трех тысяч экспонатов. Причем это не какие-то пыльные объекты за стеклом – тут посетителю реально интересно. В музее несколько интерактивных зон – можно следить, как плавают миниатюры кораблей в зале морского транспорта, покататься на мини-поезде в зале железнодорожного транспорта. Тут даже есть театр машин!

Здесь можно не только любоваться тачками, но даже пройти краш-тест – испытать машинку на прочность! Пристегнуться и на скорости 10 километров в час врезаться в стенку. Я думала, что это будет страшнее, но все равно было неприятно. Толчок и я чуть не упала головой на руль – и это при скорости 10 км/ч! А что могло бы быть, если бы скорость была 50 км/ч? Это уже смятка, – поделилась впечатлениями Василиса Хвостова.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым – в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым – в 11:00.

Напомним,

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