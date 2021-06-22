Співають всі: стало известно имя звезды, которая возглавит жюри уникального шоу

22 июня 2021 11:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Співають всі: стало известно имя звезды, которая возглавит жюри уникального шоу
Шоу «Співають всі» - скоро на канале «Украина»
пресс-служба канала Украина

Телеканал «Украина» готовит украинскую адаптацию всемирно известного формата All Together Now компании Banijay Rights.

Читайте такжеСергей Притула вспомнил о ярких моментах, которые он пережил вместе с папой
Согласно правилам грандиозного проекта «Співають всі» на канале «Украина», задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему. 

В том случае, если вокалисты наберут одинаковое количество баллов (рассчитанных из общего количества звезд, которые присоединились к выступлению), и жюри не сможет определить сильнейшего, последнее слово будет именно за Натальей Могилевской – звездным капитаном «сотни».

Народная артистка Украины Наталья Могилевская считает, что это будет самое справедливое жюри в мире.

Впервые за всю историю национального телевидения талант участников оценивает не несколько человек жюри, а целая сотня звезд, моих коллег и профессионалов. Это огромное доверие возглавить такое жюри, я хочу поблагодарить своих коллег за честь занять это почетное место. Обещаю, что в сложной ситуации я приму правильное решение и оно всегда будет на стороне настоящего таланта. Это будет самое справедливое жюри и самое звездное шоу Украины! – говорит Наталья Могилевская.

Певица Наталья Могилевская / пресс-служба канала Украина
Наталья Могилевская – легенда украинской сцены, основательница творческой лаборатории для детей, автор песен, композитор, которая знает, как оставаться любимицей миллионов на протяжении 25 лет. 

В 19 лет она стала лицом украинской поп-музыки, в 25 – лучшей певицей страны, и до сих пор завоевывает новые награды. Ее называют мамой шоу-бизнеса. Она открыла стране новых артистов и помогла начинающим, которые стали настоящими звездами сцены – Макс Барских, MONATIK, Регина Тодоренко, группа Quest Pistols, Владимир Дантес, TARABAROVA, Виталий Козловский и другие. 

Читайте такжеТина Кароль рассказала о чувствах к Дану Балану
Напомним, что участники грандиозного шоу «Співають всі» будут бороться за главный приз – полмиллиона гривен. Ведущим проекта станет популярный шоумен, звезда гипершоу «МАСКА» Владимир Остапчук.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.

Напомним, 

Облако тегов

Наталья Могилевская канал Украина телешоу анонс телешоу 2021 Співають всі шоу Співають всі

Материалы по теме

Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 16 выпуск (эфир от 18.05.2021)
Телешоу

Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 16 выпуск (эфир от 18.05.2021)
Одруження наосліп-7: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 18.06.2021)
Телешоу

Одруження наосліп-7: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 18.06.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2021)
Телешоу

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2021)
Затерянный мир: ТОП-5 фактов о ведущем Геннадии Попенко
Новости

Затерянный мир: ТОП-5 фактов о ведущем Геннадии ПопенкоЭксклюзив

Популярное на сайте

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек
Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
Троица 2021: поздравления в стихах и прозе

Троица 2021: поздравления в стихах и прозе

Популярное видео

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек
Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 11 серию (эфир 17.06.2021)

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 11 серию (эфир 17.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK