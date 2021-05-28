Співають всі – новое масштабное шоу канала Украина
Телеканал «Украина» начал работу над новым уникальным проектом по невероятно популярному во всем мире формату компании Banijay Rights All Together Now. В Украине шоу будет выходить под названием «Співають всі».
Это грандиозный проект, который поражает своими масштабами, – комментирует директор Департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро. – Впервые судьбу участников талант-шоу будет решать не один человек, не четыре, а сразу СТО. А возглавит это уникальное жюри легенда украинского шоу-бизнеса.
Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время обрел популярность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.