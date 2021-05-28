Співають всі – новое масштабное шоу канала Украина

28 мая 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Співають всі – новое масштабное шоу канала Украина
Стало известно название нового масштабного шоу канала Украина
пресс-служба

Телеканал «Украина» начал работу над новым уникальным проектом по невероятно популярному во всем мире формату компании Banijay Rights All Together Now. В Украине шоу будет выходить под названием «Співають всі».

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«Співають всі» – это безусловно самое народное вокальное шоу, ведь впервые в истории украинского телевидения талант участников будет оценивать целая сотня экспертов. На грандиозную сцену канала «Украина» будут выходить представители разных музыкальных направлений – профессионалы и любители, взрослые и дети – чтобы поразить своими певческими умениями как можно больше членов жюри.

Это грандиозный проект, который поражает своими масштабами, – комментирует директор Департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро. – Впервые судьбу участников талант-шоу будет решать не один человек, не четыре, а сразу СТО. А возглавит это уникальное жюри легенда украинского шоу-бизнеса.

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Шоу будет состоять из 8 эпизодов. В каждом выпуске перед жюри предстанут 12 участников. Их задача – исполнить композицию так, чтобы как можно больше членов «сотни» встали и начали подпевать. Участник может набрать от 0 до 100 баллов. В финал выйдут два лучших вокалиста по результатам выпуска. Тот, кто набрал наибольшее количество баллов, проходит автоматически. А конкурсанты, занявшие второе и третье места, за это право поборются в музыкальной дуэли в конце эпизода.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время обрел популярность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.

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