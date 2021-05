Канал Украина готовит уникальное шоу по формату All Together Now

Телеканал «Украина» приобрел права на адаптацию грандиозного музыкального шоу по всемирно известному формату All Together Now. Правообладатель формата All Together Now – Banijay Rights.

