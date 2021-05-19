Громобой: ТОП-5 малоизвестных фактов о боевике с Джеки Чаном

Эксклюзив 19 мая 2021 22:35 Юлия Туренко
Громобой: ТОП-5 малоизвестных фактов о боевике с Джеки Чаном
Громобой: ТОП-5 малоизвестных фактов о боевике с Джеки Чаном
пресс-служба канала 2+2

В эту субботу, 22 мая, телеканал 2+2 покажет боевик «Громобой», главную роль в котором сыграл легендарный Джеки Чан.

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По сюжету механик и по совместительству талантливый гонщик Чань Фоим помогает полиции задержать опасного преступника Кугара. Через некоторое время Кугар выходит на свободу и решает отомстить Фоиму – он похищает его сестер. Чтобы освободить родных, парню придется участвовать в гонке, главным противником в которой будет его злейший враг.

TV.UA собрал ТОП-5 малоизвестных фактов о боевике «Громобой»:

1. Когда нужно было снимать самые рискованные сцены автомобильных гонок, в Японии начался сезон дождей. Именно поэтому весь съемочный процесс перенесли в Малайзию.

2. Поскольку малазийское правительство было обеспокоено тем, что на съемках может пострадать много людей, автомобили на трассе ездили с обычной скоростью. На помощь пришел монтаж, во время которого киношники значительно ускорили движение машин.

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3. Песню на кантонском в начале фильма и ее же на мандаринском в финале боевика исполняет сам Джеки Чан.

4. Ранее, на съемках ленты «Разборка в Бронксе», Джеки Чан серьезно повредил лодыжку. Из-за этого в фильме «Громобой» практически во всех боевых сценах актера заменяли дублеры.

5. Без травм не обошлось. Во время съемок «Громобоя» Джеки Чан сломал бедренную кость.

Смотрите боевик «Громобой» в эту субботу, 22 мая, в 20:50 на канале 2+2.

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