Громобой: ТОП-5 малоизвестных фактов о боевике с Джеки Чаном
В эту субботу, 22 мая, телеканал 2+2 покажет боевик «Громобой», главную роль в котором сыграл легендарный Джеки Чан.
TV.UA собрал ТОП-5 малоизвестных фактов о боевике «Громобой»:
1. Когда нужно было снимать самые рискованные сцены автомобильных гонок, в Японии начался сезон дождей. Именно поэтому весь съемочный процесс перенесли в Малайзию.
2. Поскольку малазийское правительство было обеспокоено тем, что на съемках может пострадать много людей, автомобили на трассе ездили с обычной скоростью. На помощь пришел монтаж, во время которого киношники значительно ускорили движение машин.
4. Ранее, на съемках ленты «Разборка в Бронксе», Джеки Чан серьезно повредил лодыжку. Из-за этого в фильме «Громобой» практически во всех боевых сценах актера заменяли дублеры.
5. Без травм не обошлось. Во время съемок «Громобоя» Джеки Чан сломал бедренную кость.
Смотрите боевик «Громобой» в эту субботу, 22 мая, в 20:50 на канале 2+2.