Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: Михаил Заливако, Григорий Решетник и Никита Добрынин

Сегодня, 28 мая, в 19:00, на СТБ выйдет 13 выпуск романтического реалити – «Холостяк-11», в котором станут известны все подробности жизни после проекта фавориток украинцев, участниц сезона, а также главного героя.

Гостями студии станет пара, которая уже доказала своим примером: на проекте можно найти любовь и, самое главное, – сохранить ее после. Никита Добрынин и Даша Квиткова расскажут о предстоящем событии – рождении первенца. Радостными новостями поделится и экс-Холостяк Макс Михайлюк , который недавно стал папой.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / пресс-служба

Также будет известно, удалось ли сохранить отношения главной героине первого сезона «Холостячки» Ксении Мишиной с ее избранником в проекте – Александром Эллертом. Актриса придет в студию ток-шоу, чтобы честно ответить на все вопросы.

Кроме того, ожиданиями от следующего сезона романтического реалити, в котором выбор делает женщина, поделится новая Холостячка – Злата Огневич! Чего ждать от главной героини уже этой осенью?

Холостяк. Жизнь после проекта: Григорий Решетник и Злата Огневич / пресс-служба

Экспертом программы сегодня станет психолог Наталья Холоденко, которая вместе с участницами попытается найти ответ на вопрос – как же выйти замуж и действительно ли вы этого хотите.

А также не пропустите главную интригу 11 сезона проекта «Холостяк» – как сложилась личная жизнь Михаила Заливако и его избранницы Анны Богдан. Удалось ли паре сохранить отношения и не пожалели ли они о своем выборе?

Смотрите «Холостяк. Жизнь после проекта», 28 мая, в 19:00, на СТБ.