Макс Михайлюк и Дарья Хлистун впервые стали родителями – первое фото малыша
После завершения 10 сезона проекта «Холостяк» жизнь главного героя Макса Михайлюка кардинально изменилась.
В феврале 2021 года пара сообщила о скором пополнении в семье. Не стали скрывать и пол будущего малыша – Даша и Макс ждали рождения доченьки.
И вот, сегодня ночью, модель поделилась замечательной новостью. Экс-холостяк со своей возлюбленной впервые стали родителями.
В Инстаграм-сториз Дарья опубликовала первое фото дочки. На снимке запечатлена крошечная ладошка новорожденной.
Теперь я точно знаю, что такое счастье, – написала Хлистун.
Поздравляем Макса Михайлюка и Дашу Хлистун с рождением первенца! Пусть малышка растет счастливенькой и здоровой!
Напомним,