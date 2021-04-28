Макс Михайлюк и Дарья Хлистун впервые стали родителями – первое фото малыша

После завершения 10 сезона проекта «Холостяк» жизнь главного героя Макса Михайлюка кардинально изменилась.

Пилот не смог сохранить отношения с победительницей шоу Дашей Ульяновой, однако в его жизни появилась новая любовь – модель Дарья Хлистун . Между молодыми людьми быстро завязался роман.

В феврале 2021 года пара сообщила о скором пополнении в семье. Не стали скрывать и пол будущего малыша – Даша и Макс ждали рождения доченьки.

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун / instagram.com/flymax305

И вот, сегодня ночью, модель поделилась замечательной новостью. Экс-холостяк со своей возлюбленной впервые стали родителями.

В Инстаграм-сториз Дарья опубликовала первое фото дочки. На снимке запечатлена крошечная ладошка новорожденной.

Теперь я точно знаю, что такое счастье, – написала Хлистун.

Дочь Макса Михайлюка и Дарьи Хлистун / instagram.com/dasha_khlystun_

Поздравляем Макса Михайлюка и Дашу Хлистун с рождением первенца! Пусть малышка растет счастливенькой и здоровой!

Напомним,