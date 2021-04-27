Рацион fashion-фотографа Сони Плакидюк: что едят звезды

Fashion&celebrity-фотограф Соня Плакидюк рассказала о своих любимых продуктах и самых вкусных завтраках в своей жизни.

Чтобы выглядеть стройно и подтянуто, звездам часто приходится сидеть на диетах и отказываться от любимых продуктов. Но fashion&celebrity-фотограф и эксперт проекта «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) Соня Плакидюк пошла другим путем.

Я ем все, но только до 17:00. И слежу, чтобы в рационе было достаточно белка и правильных жиров – это не столько для фигуры, сколько для кожи и волос. Калории я считать перестала – начинаю сильно зависать и оказываюсь одной ножкой в расстройствах пищевого поведения, – отметила Соня Плакидюк. – Важно: не экспериментируйте с интервальным голоданием без медицинских обследований и консультации врача!

Fashion-фотограф Соня Плакидюк / пресс-служба

У девушки есть любимые продукты, которые она ест с особым удовольствием – это сырой лосось или тунец с лимоном, авокадо в любых формах, арбуз, медовик и гречневый багет.

Еще я очень люблю отельные завтраки. Сама готовлю под настроение, но ни одного раза скрэмбл (яичница-болтунья, – прим. ред.) не получился таким же, как в отеле. А еще я не могу завтракать долго одним и тем же каждый день – завидую тем, кто так может, – призналась эксперт модельного реалити Нового канала.

Кстати, вы можете увидеть Соню Плакидюк в новом выпуске "Improv Live Show" по ссылке.

Напомним,