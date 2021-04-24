Improv Live Show 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2021)

24 апреля 2021 17:10 Юлия Туренко
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2021)
пресс-служба Нового канала

27 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA выйдет 6 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 6 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 6 выпуске проекта Improv Live Show 2 сезон: Четверка импровизаторов Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий тщательно готовились к второму сезону Improv Live Show. Придумали новые импровизации, пригласили новых звездных гостей и позвали нового ведущего Александра Педана. Единственное, что осталось неизменным – весь юмор рождается прямо на сцене перед зрителями без заготовок и предварительного сценария. В этой программе шутить вместе с импровизаторами будут Даша Астафьева, Соня Плакидюк и Даниэль Салем.

6 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите 27 апреля в 20:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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