Где логика?: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)

18 апреля 2021 01:00 Юлия Туренко
Где логика?: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)
Где логика?: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)
пресс-служба

20 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск шоу Где логика. 9 выпуск проекта Где логика? смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 9 выпуске шоу Где логика?: Интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» – взрывная премьера весны на Новом канале. В каждом выпуске свою логику проверят пара звездных женщин и тандем мужчин-знаменитостей. Разгадывая загадки и ребусы, они будут бороться за трофеи – гири «Железная логика». В противостоянии сойдутся телеведущие Мила Еремеева и Леся Никитюк против группы Kadnay - Дмитрия Кадная и Филиппа Коляденко. Чья логика победит – мужская или женская?

9 выпуск проекта Где логика? смотрите 20 апреля в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Где логика? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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