Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 14.04.2021)
11 апреля 2021 06:00
Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 14.04.2021)
пресс-служба
14 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 13 выпуск 5 сезона юмор-шоу Вар'яти-шоу. 13 выпуск Вар'яти-шоу 5 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Вар'яти-5: К юбилею актеры «Вар'яти-шоу» подошли с креативом и пополнили свою команду новыми лицами. А еще изменили баттлы, добавили новую рубрику и позвали в шоу селебритиз. Парни целый год писали шутки, а потом обкатывали их на концертах. Миниатюры, которые больше всего «зашли» публике, смотрите в новых выпусках «Вар’яти-шоу» по средам в 19:00 на Новом канале.
13 выпуск шоу Вар'яти-шоу 5 сезон смотрите 14 апреля в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски Вар'яти-шоу смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.