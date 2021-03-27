Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 31.03.2021)

Смотрите в 12 выпуске Вар'яти-5: «Вар'яти-шоу» старательно готовились к пятому телесезону. Парни целый год писали шутки, а потом обкатывали их на концертах. Миниатюры, которые больше всего «зашли» публике, выйдут в эфире Нового канала. К юбилею актеры подошли с креативом и пополнили свою команду новыми лицами. А еще изменили баттлы, добавили новую рубрику и позвали в шоу селебритиз.
12 выпуск шоу Вар'яти-шоу 5 сезон смотрите 31 марта в 20:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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