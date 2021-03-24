Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 24.03.2021)

24 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 10 выпуск 5 сезона юмор-шоу Вар'яти-шоу. 10 выпуск Вар'яти-шоу 5 сезон от 24.03.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Смотрите в 10 выпуске Вар'яти-5 : выпуск начнется с миниатюры о Деде Морозе, которого ограбил… другой Дед Мороз! Как же тут составить фоторобот, если нападавший выглядит, как копия пострадавшего? Что получают послушные и непослушные девочки в современном мире? И что должен сделать полицейский, если он хочет получить взятку от Деда Мороза? Узнайте прямо сейчас!

Обратная сторона соцсетей

Сергей Притула расскажет о том, как влияет на его жизнь популярность в соцсетях. У шоумена миллион подписчиков, и они всегда находят повод, чтобы написать своему кумиру! Иногда это очень странные сообщения. Например, у юмориста как-то спрашивали, какую болгарку лучше купить. Что он отвечает на такие вопросы? Узнайте в 9 выпуске шоу Варьяты 2021.

В чем смысл жизни?

Король монологов из Тернополя Владзьо расскажет свою версию того, в чем заключается смысл жизни! По его версии самое главное – это хорошо поесть. Не пропустите монолог, в котором Владзьо рассуждает о кухнях народов мира, диетах и нестандартной кулинарной ориентации.

Минута славы

Смотрите в шоу Варьяты 5 сезон 10 выпуск миниатюру о мужчине, у которого взяли интервью на улице. В тот-то момент он и решил, что вот она, его минута славы! Мужчина так разволновался, что ради двух минут на телеэкране начал городить такую чушь, что теперь его жена готова сгореть со стыда. Что же он такого наговорил? Узнайте прямо сейчас!

А вот жена еще одного героя миниатюры Варьяты 2021 решила проконтролировать поведение своего благоверного самостоятельно. Она собирает своего мужа на встречу выпускников и дает ему наставления, как и что говорить, чтобы остальные ему завидовали. Да только как создать иллюзию успеха, если ты торгуешь таранькой на рынке? Не пропустите очередные юмористические миниатюры о семейной жизни в шоу Варьяты 5 сезон 10 выпуск!

10 выпуск шоу Вар'яти-шоу 5 сезон смотрите 24 марта в 20:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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