Improv Live Show 2 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2021)
11 апреля 2021 06:30
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2021)
пресс-служба
13 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA выйдет 4 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 4 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Improv Live Show 2 сезон: Этой весной на Новый канал возвращается шоу комической импровизации! Четверка импровизаторов Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий тщательно готовились к второму сезону. Придумали новые импровизации, пригласили новых звездных гостей и позвали нового ведущего Александра Педана. Единственное, что остается неизменным – весь юмор рождается прямо на сцене перед зрителями без заготовок и предварительного сценария. На этот раз шутить вместе с импровизаторами будут Alyona Alyona, Анатолий Анатолич и Артем Пивоваров.
4 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите 13 апреля в 20:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.