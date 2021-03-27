Improv Live Show 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.03.2021)
27 марта 2021 18:30
Юлия Туренко
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.03.2021)
пресс-служба
30 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA выйдет 2 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 2 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите во 2 выпуске проекта Improv Live Show 2 сезон
: Кто смешнее импровизирует – комики женщины или мужчины? На этот вопрос попытается ответить четверка участников Improv Live Show Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий. Парни позвали в гости актрис «Женского Квартала» – Татьяну Песик, Ирину Сопонару и Ирину Гатун. Вместе они готовы дать жару! Главное условие комичных сценок – никакого сценария и заготовок! Весь юмор рождается прямо на сцене перед зрителями. Координировать слаженную работу веселых импровизаторов будет ведущий шоу Александр Педан.
2 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите 30 марта в 20:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.