Improv Live Show 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.03.2021)

27 марта 2021 18:30 Юлия Туренко
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.03.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.03.2021)
пресс-служба

30 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA выйдет 2 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 2 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеDizel Night: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
Смотрите во 2 выпуске проекта Improv Live Show 2 сезон: Кто смешнее импровизирует – комики женщины или мужчины? На этот вопрос попытается ответить четверка участников Improv Live Show Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий. Парни позвали в гости актрис «Женского Квартала» – Татьяну Песик, Ирину Сопонару и Ирину Гатун. Вместе они готовы дать жару! Главное условие комичных сценок – никакого сценария и заготовок! Весь юмор рождается прямо на сцене перед зрителями. Координировать слаженную работу веселых импровизаторов будет ведущий шоу Александр Педан.

2 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите 30 марта в 20:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Новый Канал видео телешоу Improv Live Show телешоу онлайн телешоу 2021 Improv Live Show 2 сезон Improv Live Show-2

Материалы по теме

Липсинк баттл: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
Телешоу

Липсинк баттл: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
Детектор лжи-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 29.03.2021)
Телешоу

Детектор лжи-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 29.03.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
Телешоу

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
Мир наизнанку-12: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
Телешоу

Мир наизнанку-12: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)

Популярное на сайте

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021
Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK