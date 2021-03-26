Dizel Night: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)

27 марта на СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 выпуск юмористического вечернего шоу Dizel Night. 4 выпуск шоу Дизель Найт смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 4 выпуске шоу Dizel Night: Новый выпуск юмористического вечернего шоу «Dizel Night», аналогов у которого в Украине нет, порадует еще большим количеством пародий и веселых номеров. Зрителей ждет разнообразие жанров и шоу-бурлеск с хорошим юмором, песнями, пародиями и звездными гостями. Селебрити будут состязаться в баттлах, играть в музыкального крокодила и многое другое. «Dizel Night» покажет пародии на известные проекты украинских телеканалов, а также иллюзии и магию, которые станут красивым элементом большого шоу.

4 выпуск юмористического вечернего шоу Dizel Night смотрите 27 марта в 22:22 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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