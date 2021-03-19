Dizel Night: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
19 марта 2021 05:00
Юлия Туренко
Dizel Night: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
пресс-служба
20 марта на СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 3 выпуск юмористического вечернего шоу Dizel Night. 3 выпуск шоу Дизель Найт смотрите онлайн на tv.ua
Смотрите в 3 выпуске шоу Dizel Night
: В новом выпуске грандиозного юмористического шоу “Dizel Night” вас ждет еще больше пародий и приглашенных селебрити! На сцене появится Королева ночи Оля Полякова, которая исполнит свой хит в нескольких непредсказуемых стилях. Такой звезду еще не видел никто! Также “Dizel Night” покажет пародию на знаменитый кулинарный проект на СТБ - “МастерШеф”. В студию придут и сами судьи шоу - Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Как они отреагируют на пародию, и какие еще веселые сюрпризы подготовят создатели “Dizel Night”?
3 выпуск юмористического вечернего шоу Dizel Night смотрите 20марта в 22:22 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски юмористического шоу Dizel Night смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.