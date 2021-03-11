Dizel Night: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
11 марта 2021 22:27
Юлия Крутиева
Dizel Night: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
пресс-служба
13 марта на СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск юмористического вечернего шоу Dizel Night. 2 выпуск шоу Дизель Найт смотрите онлайн на tv.ua
Смотрите во 2 выпуске шоу Dizel Night
: В новом выпуске юмористического вечернего шоу «Dizel Night» звездным гостем станет мегапопулярный DZIDZIO! Зрителей также ждут невероятные пародии на знаменитых и культовых личностей – Ирину Билык, Александра Лукашенко и саму королеву Великобритании. Шоу-бурлеск «Dizel Night» будет полон хорошего юмора, песен, веселых номеров и даже магии. Не пропустите грандиозное шоу, аналогов у которого нет в Украине!
2 выпуск юмористического вечернего шоу Dizel Night смотрите 13 марта в 22:22 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски юмористического шоу Dizel Night смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.