Dizel Night: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)

11 марта 2021 22:27 Юлия Крутиева
Dizel Night: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
Dizel Night: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
пресс-служба

13 марта на СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск юмористического вечернего шоу Dizel Night. 2 выпуск шоу Дизель Найт смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите во 2 выпуске шоу Dizel Night: В новом выпуске юмористического вечернего шоу «Dizel Night» звездным гостем станет мегапопулярный DZIDZIO! Зрителей также ждут невероятные пародии на знаменитых и культовых личностей – Ирину Билык, Александра Лукашенко и саму королеву Великобритании. Шоу-бурлеск «Dizel Night» будет полон хорошего юмора, песен, веселых номеров и даже магии. Не пропустите грандиозное шоу, аналогов у которого нет в Украине!

2 выпуск юмористического вечернего шоу Dizel Night смотрите 13 марта в 22:22 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски юмористического шоу Dizel Night смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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