Dizel Night: Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой
Ведущий Григорий Решетник и актриса «Дизель Студио» Яна Глущенко сыграли семейную пару в новом вечернем шоу «Dizel Night» на СТБ. Григорий впервые попробовал себя в пародийном жанре.
Давай я тебя обниму, чтобы в кадре немного прикрыть твой животик, – предложила тихонечко Яна Глущенко.
Ну, ты точно, как моя жена! – рассмеялся Григорий.
Яночка просто неподражаемая и мега талантливая. Она меня поддержала. Мы долго репетировали, готовились. И мне даже в какой-то момент показалось, что действительно в кадре со мной Кристина. Благодаря актерской игре Яны, я ощущал себя на съемочной площадке как дома, – смеется он.
После нескольких часов репетиций и съемок, первых впечатлений от художественного грима и первой попытки перевоплощения в самого же себя новоиспеченный актер поделился впечатлениями:
Перевоплощаться, играть самого себя, решать актерские задачи – это очень волнительно. Но я безумно рад и надеюсь, что справился. Верю, что зрителям понравится.
Еще больше крутых пародий и неожиданных перевоплощений смотрите в шоу «Dizel Night» уже 6 марта в 22:22 на телеканале СТБ.
Напомним,