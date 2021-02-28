Dizel Night: Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой

28 февраля 2021 21:35 Юлия Крутиева
Dizel Night: Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой
Dizel Night: Григорий Решетник и Яна Глущенко
пресс-служба

Ведущий Григорий Решетник и актриса «Дизель Студио» Яна Глущенко сыграли семейную пару в новом вечернем шоу «Dizel Night» на СТБ. Григорий впервые попробовал себя в пародийном жанре.

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Григорий Решетник стал одним из ведущих нового «Dizel Night». Создатели проекта решили удивить нового коллегу и пригласили Гришу сыграть в пародии. Но он просто опешил, когда, приехав на площадку, узнал, что играть ему придется... самого себя! Однако, такая “авантюра” Решетнику пришлась по душе.

Давай я тебя обниму, чтобы в кадре немного прикрыть твой животик, – предложила тихонечко Яна Глущенко.

Dizel Night: Григорий Решетник и Яна Глущенко / пресс-служба

Ну, ты точно, как моя жена! – рассмеялся Григорий.

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Такой необычный диалог произошел между ведущим и знаменитой актрисой, которая сыграла жену Решетника. Как оказалось, Яна Глущенко не знакома с Кристиной. Актриса готовилась к этой роли по Instagram девушки и нескольким интервью. Григорий удивился не только внешнему сходству, но и попаданию в характер и тому, как Яна “ухватила” манеру поведения и речи.

Яночка просто неподражаемая и мега талантливая. Она меня поддержала. Мы долго репетировали, готовились. И мне даже в какой-то момент показалось, что действительно в кадре со мной Кристина. Благодаря актерской игре Яны, я ощущал себя на съемочной площадке как дома, – смеется он.

Dizel Night: Григорий Решетник и Яна Глущенко / пресс-служба

После нескольких часов репетиций и съемок, первых впечатлений от художественного грима и первой попытки перевоплощения в самого же себя новоиспеченный актер поделился впечатлениями:

Перевоплощаться, играть самого себя, решать актерские задачи – это очень волнительно. Но я безумно рад и надеюсь, что справился. Верю, что зрителям понравится.

Еще больше крутых пародий и неожиданных перевоплощений смотрите в шоу «Dizel Night» уже 6 марта в 22:22 на телеканале СТБ.

Напомним,

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