ТОП-5 романтических комедий для просмотра вдвоем от Тараса Цымбалюка

Не знаете, какой фильм выбрать для просмотра с любимой/любимым? Тогда ловите ТОП комедий.

Мы попросили актера сериала “СуперКопы” на канале НЛО TV Тараса Цымбалюка посоветовать его ТОП-5 фильмов для уютного киновечера. Берите на заметку!

У нас с моей девушкой (Тина Антоненко – невеста Тараса Цымбалюка, - ред.) очень разные вкусы в вопросе комедий. Я люблю черный американский юмор (тот самый “тупой юмор” – как его принято называть). А вот моя любимая его терпеть не может (улыбается). Как вы понимаете, это усложняет процесс выбора комедии для просмотра вечером. Поэтому, вместе мы часто смотрим исторические фильмы, драмы. Еще мы обожаем британское и скандинавское кино, детективы, триллеры. Как результат, я отвыкаю от совместного просмотра таких комедий… Но! Мне очень нравится ряд комедий, которые хочу вам порекомендовать.

“Борат”

США, 2006

Этот псевдодокументальный фильм с Сашей Бароном Коэном в главной роли – один из моих любимых! Обожаю его шутки, сценарий, актеров. Одна из лучших комедий в жанре черного юмора, на мой взгляд.

“Тупой и еще тупее”

США, 1994

“Тупой и еще тупее” – классика американского черного юмора! Этот фильм с Джимом Кэрри могу пересматривать бесконечно – он очень смешной, поверьте.

“Эйс Вентура”

США, 1994Раз уж мы заговорили о комедиях с Джимом Кэрри, то нельзя не вспомнить об “Эйс Вентуре”. В свое время именно роль детектива, который стал работать исключительно в розыске домашних животных, принесла Джиму Кэрри огромную популярность. Советую пересмотреть ее всем для отличного настроения!

“Убойный уикенд”

Канада, 2013

Эта криминальная комедия – отличная интеграция “американского” юмора уже в канадском фильме. Картина, где все события основаны на случайном убийстве, оказывается очень… смешной! Посмотрите, и убедитесь в этом на собственном опыте!

“Лемони Сникет: 33 несчастья”

США, 2004

Сказочный фильм о приключениях троих детей, которые вынуждены жить у злого дядюшки после трагической смерти родителей. Этот фильм не относится к списку комедий с черным юмором, но эта замечательная сказка, которая подойдет и детям, и взрослым. Считаю, это идеальный фильм для просмотра вдвоем.