ТОП-5 романтических комедий для просмотра вдвоем от Тараса Цымбалюка

Эксклюзив 24 февраля 2021 04:00 Юлия Крутиева
ТОП-5 романтических комедий для просмотра вдвоем от Тараса Цымбалюка
Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко
пресс-служба

Не знаете, какой фильм выбрать для просмотра с любимой/любимым? Тогда ловите ТОП комедий.

Читайте такжеТОП-5 любимых комедийных фильмов от ведущего Жени Таллера
Мы попросили актера сериала “СуперКопы” на канале НЛО TV Тараса Цымбалюка посоветовать его ТОП-5 фильмов для уютного киновечера. Берите на заметку!

У нас с моей девушкой (Тина Антоненко – невеста Тараса Цымбалюка, - ред.) очень разные вкусы в вопросе комедий. Я люблю черный американский юмор (тот самый “тупой юмор” – как его принято называть). А вот моя любимая его терпеть не может (улыбается). Как вы понимаете, это усложняет процесс выбора комедии для просмотра вечером. Поэтому, вместе мы часто смотрим исторические фильмы, драмы. Еще мы обожаем британское и скандинавское кино, детективы, триллеры. Как результат, я отвыкаю от совместного просмотра таких комедий… Но! Мне очень нравится ряд комедий, которые хочу вам порекомендовать.

“Борат”

США, 2006
Этот псевдодокументальный фильм с Сашей Бароном Коэном в главной роли – один из моих любимых! Обожаю его шутки, сценарий, актеров. Одна из лучших комедий в жанре черного юмора, на мой взгляд.

“Тупой и еще тупее”

США, 1994
“Тупой и еще тупее” – классика американского черного юмора! Этот фильм с Джимом Кэрри могу пересматривать бесконечно – он очень смешной, поверьте.

“Эйс Вентура”

Читайте такжеТОП-5 комедий для хорошего настроения от актрисы Екатерины Варченко
США, 1994
Раз уж мы заговорили о комедиях с Джимом Кэрри, то нельзя не вспомнить об “Эйс Вентуре”. В свое время именно роль детектива, который стал работать исключительно в розыске домашних животных, принесла Джиму Кэрри огромную популярность. Советую пересмотреть ее всем для отличного настроения!

“Убойный уикенд”

Канада, 2013
Эта криминальная комедия – отличная интеграция “американского” юмора уже в канадском фильме. Картина, где все события основаны на случайном убийстве, оказывается очень… смешной! Посмотрите, и убедитесь в этом на собственном опыте!

“Лемони Сникет: 33 несчастья”

США, 2004
Сказочный фильм о приключениях троих детей, которые вынуждены жить у злого дядюшки после трагической смерти родителей. Этот фильм не относится к списку комедий с черным юмором, но эта замечательная сказка, которая подойдет и детям, и взрослым. Считаю, это идеальный фильм для просмотра вдвоем.

Облако тегов

НЛО TV фильм что посмотреть на ТВ в выходные эксклюзив Тарас Цымбалюк что посмотреть Полезные советы комедии СуперКопы

Материалы по теме

Актер Сергей Лефор: Во время локдауна форму удалось не только поддержать, но и улучшить!
Интервью

Актер Сергей Лефор: Во время локдауна форму удалось не только поддержать, но и улучшить!Эксклюзив
Рецепт лимонного тарта с меренгой от Аманды Ироаньи
Еда и рецепты

Рецепт лимонного тарта с меренгой от Аманды ИроаньиЭксклюзив
Лунный гороскоп на 24 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 24 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
24 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
Праздники

24 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Популярное на сайте

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Козы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Козы

Популярное видео

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
МАСКА: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)

МАСКА: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK