Орел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)

8 апреля 2021 06:00 Юлия Туренко
Орел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)
Орел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)
пресс-служба

10 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 7 выпуск 4 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

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Смотрите в 7 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-4: О правилах шоу «Орел&Решка» не знают только младенцы - за десять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного. Прожить уикенд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. В субботу выйдет сразу два выпуска - ведущие «Орла&Решки. Чудеса света» отправятся к колумбийскому каньону дель Чикамоча, а ведущие «Орла&Решки. 10 лет» Надя Дорофеева и Владимир Дантес откроют зрителям пустынную Иорданию!

7 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-4 смотрите 10 апреля в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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