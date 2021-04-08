Орел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)

Орел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2021)

10 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 7 выпуск 4 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

Смотрите в 7 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-4 : О правилах шоу «Орел&Решка» не знают только младенцы - за десять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного. Прожить уикенд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. В субботу выйдет сразу два выпуска - ведущие «Орла&Решки. Чудеса света» отправятся к колумбийскому каньону дель Чикамоча, а ведущие «Орла&Решки. 10 лет» Надя Дорофеева и Владимир Дантес откроют зрителям пустынную Иорданию!

7 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-4 смотрите 10 апреля в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.