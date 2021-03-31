Орел и Решка. Чудеса света. Неизданное: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.04.2021)

31 марта 2021 22:27 Юлия Туренко
Орел и Решка. Чудеса света. Неизданное: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.04.2021)
Орел и Решка. Чудеса света. Неизданное: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.04.2021)
кадр из программы

3 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят новый выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света. Неизданное.

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Смотрите в новом выпуске шоу Орел и Решка. Чудеса света. Неизданное: что происходило во время съемок самого чудесного сезона проекта. Самое невероятное в этом сезоне – это не страны и даже не достопримечательности, а вообще тот факт, что команде удалось отснять все выпуски и посетить 13 стран! Туристов сейчас мало куда пускают. Ведущим проекта Антону и Василисе пришлось каждый раз сдавать тесты на коронавирус, чтобы их пропускали через границы.

В Неизданном из проекта Орел и Решка. Чудеса света 2021 вы увидите, как теперь снимаются тревел-проекты в суровых карантинных реалиях. Съемочной группе пришлось получать разрешение, чтобы попасть в некоторые страны, ведь обычным туристам сейчас туда въезд закрыт. Однако есть в карантинных путешествиях и свои плюсы – например, пустые пляжи и возможность спокойно посетить те места, где обычно собираются толпы туристов.

Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света. Неизданное смотрите 3 апреля в 11:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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