Орел и Решка. Чудеса света. Неизданное: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

18 марта 2021 02:00 Юлия Туренко
Орел и Решка. Чудеса света. Неизданное: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Орел и Решка. Чудеса света. Неизданное: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
пресс-служба

20 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят новый выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света. Неизданное.

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О правилах шоу «Орел&Решка» не знают только младенцы. Прожить уикенд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. За десять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного. В субботу выйдет сразу два выпуска - «Орел&Решка. Чудеса света» с мексиканской земли индейцев и «Орел&Решка. Чудеса света. Неизданное».

Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света. Неизданное смотрите 20 марта в 11:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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