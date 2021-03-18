Орел и Решка. Чудеса света. Неизданное: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

Орел и Решка. Чудеса света. Неизданное: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

20 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят новый выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света. Неизданное.

О правилах шоу «Орел&Решка» не знают только младенцы. Прожить уикенд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. За десять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного. В субботу выйдет сразу два выпуска - «Орел&Решка. Чудеса света» с мексиканской земли индейцев и «Орел&Решка. Чудеса света. Неизданное».

Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света. Неизданное смотрите 20 марта в 11:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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