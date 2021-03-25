Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)

25 марта 2021 22:15 Юлия Туренко
Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
пресс-служба

27 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 5 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон.

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Смотрите в 5 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон: О правилах шоу «Орел&Решка» не знают только младенцы. Прожить уикенд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. За десять лет своего существования шоу заслужил звание легендарного. На этот раз звездные ведущие из группы Artik&Asti отправятся в путешествие в Коста-Рику!

5 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон смотрите 27 марта в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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